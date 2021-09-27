В летние месяцы заполняемость санаториев Беларуси составила 80%

Летом текущего года был зафиксирован высокий спрос на санаторное лечение в Беларуси. Заполняемость таких учреждений с июля по август составила 80%, передает "Минск-Новости".
Об этом рассказал на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
– Одновременно в санаториях отдыхали около 20 тысяч человек, из них примерно 3–3,5 тыс. – иностранные гости, в основном из России, – уточнил он. –За 9 месяцев удалось обеспечить восстановительный рост показателей санаторно-курортного комплекса. Средняя заполняемость за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась на 16 пунктов и составила 75%.
Стало больше и людей, прошедших лечение в санаториях. Эта цифра составила 975 тыс.
Специалист отметил, что свободная реализация путевок превысила 430 тыс. Экспорт предоставляемых услуг увеличился на 39%, а сумма вырученных средств составила 102 млн рублей, хотя в 2020-м этот показатель был равен 73 млн. Отмечается рост и по дополнительным платным услугам – более 31%.
– В рамках детской оздоровительной кампании мы обеспечили всех желающих и нуждающихся ребят, – продолжил он. – Нынешним летом ребят принимали 5809 лагерей различных типов. Отмечу, что по некоторым категориям мы превысили плановые показатели. Например, более 11 тыс. детей-сирот, детей, оставленных без попечения родителей, и 4800 детей-инвалидов оздоровились с июня по август.
– Удалось избежать вспышек заболеваемости коронавирусом. Все случаи были привозные и успешно локализованы. Например, в детских лагерях дневного пребывания зарегистрированы 80 случаев заражения, а круглосуточного – 24, – добавил он.
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