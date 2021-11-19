В лесу на территории Польши погиб маленький ребенок

– сказано в сообщении Польского центра международной помощи в Twitter.Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили трех беженцев, которым была необходима помощь медиков. Молодой человек жаловался на сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен. Пара из Сирии также просила о помощи: у мужчины была рваная рана на руке, у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу в польском приграничье.Как рассказали спасатели, эти люди провели в лесу полтора месяца. Их госпитализировали.На минувшей неделе в Хайновском повете сотрудник лесохозяйственной службы обнаружил в лесу тело двадцатилетнего сирийца. Вскрытие показало, что причиной смерти мужчины могло быть переохлаждение.По информации, ранее предоставленной польской полицией, с конца сентября в Подляском воеводстве в приграничной зоне были обнаружены тела еще шести иностранцев.