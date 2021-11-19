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  2. В лесу на территории Польши погиб маленький ребенок

В лесу на территории Польши погиб маленький ребенок

Спасатели из Польского центра международной помощи сообщили, что в лесу на территории Польши обнаружено тело годовалого ребенка-беженца, передает радио RMF24.


"Мы получили сообщение, что как минимум одному человеку, который сейчас находится в лесу, необходима медпомощь", – сказано в сообщении Польского центра международной помощи в Twitter.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили трех беженцев, которым была необходима помощь медиков. Молодой человек жаловался на сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен. Пара из Сирии также просила о помощи: у мужчины была рваная рана на руке, у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу в польском приграничье.  

Как рассказали спасатели, эти люди провели в лесу полтора месяца. Их госпитализировали. 

На минувшей неделе в Хайновском повете сотрудник лесохозяйственной службы обнаружил в лесу тело двадцатилетнего сирийца. Вскрытие показало, что причиной смерти мужчины могло быть переохлаждение.

По информации, ранее предоставленной польской полицией, с конца сентября в Подляском воеводстве в приграничной зоне были обнаружены тела еще шести иностранцев.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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