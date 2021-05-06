Чрезвычайный и Полномочный Посол в Государстве Израиль Евгений Воробьев принял участие в серии торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
В лесу Красной Армии под Иерусалимом прошла организованная Еврейским национальным фондом "Керен Каемет ле-Исраэль" (ЕНФ-ККЛ) церемония возложения цветов к монументу славы советских солдат.
«На открытии мероприятия выступили послы Беларуси и России, заместитель генерального директора МИД Израиля, руководство ЕНФ-ККЛ. Православный и иудейский священники произнесли поминальные молитвы о жертвах Второй мировой войны», – рассказали в посольстве Беларуси в Израиле.
В церемонии также приняли участие дипломаты Казахстана, члены ветеранских и ряда других неправительственных организаций, представители деловой общественности Израиля.
В городе Ашдоде посол Беларуси возложил венки к памятнику Победы и мемориалу детям – жертвам Холокоста.
Как отмечают израильские СМИ, лес Красной Армии был одним из первых памятных мест в Израиле, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Лес, расположенный в Иерусалимских горах возле арабской деревни Абу-Гош, был посажен в 1950 году в знак благодарности израильтян Красной Армии, спасшей мир от нацизма.
Фото посольства Беларуси в Израиле
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В лесу Красной Армии под Иерусалимом прошла памятная церемония с участием дипломатов из Беларуси, Израиля, России и Казахстана
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