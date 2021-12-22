В лесу Каменецкого района обнаружили патроны

Житель Каменца обратился в милицию и сообщил о найденных патронах. Мужчина рассказал, что в лесу его внимание привлек прозрачный пакет. Рассмотрев его, гражданин увидел, что внутри находятся патроны и магазин к оружию. Официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:

–На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием эксперта. Сотрудники милиции изъяли указанные предметы и направили их в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы. Несмотря на обширные наслоения ржавчины, на патронах была различима дата их выпуска – 1939 год. Согласно выводам судебного эксперта, предоставленные на исследование патроны являются винтовочными патронами калибра 7,62х54R, изготовленными заводским способом, и относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия. Указанные патроны используются для стрельбы в винтовках и карабинах, ручных пулеметах Дегтярева, снайперских винтовках Драгунова (СВД) и другом нарезном огнестрельном оружии, изготовленном под эти патроны. Установлено, что несколько исследуемых патронов пригодны для стрельбы.

По данному факту Каменецким РОВД проводится проверка.

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