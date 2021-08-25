В лесу Докшицкого района найден труп неизвестного мужчины

Следователи устанавливают личность мужчины, останки которого обнаружены в лесном массиве Докшицкого района. Тело находилось в лесу около года. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета.
12 августа 2021 года в лесном массиве около деревни Веретеи Докшицкого района лесник обнаружил труп мужчины.
Во время осмотра также были найдены черные кожаные ботинки на шнуровке, куртка зеленого цвета, фуфайка черного цвета, красная фуфайка, темно-зеленые брюки с тканевым ремнем.
Приметы: мужчина худощавого телосложения (размер одежды – 46–48, размер обуви – 43).
Предположительная давность останков – около года.
Граждан, обладающих информацией, которая может помочь в установлении личности умершего, просят обратиться в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399 80 44 (круглосуточно).
Фото: СК