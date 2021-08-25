В лесу Докшицкого района найден труп неизвестного мужчины

12 августа 2021 года в лесном массиве около деревни Веретеи Докшицкого района лесник обнаружил труп мужчины.Во время осмотра также были найдены черные кожаные ботинки на шнуровке, куртка зеленого цвета, фуфайка черного цвета, красная фуфайка, темно-зеленые брюки с тканевым ремнем.Приметы: мужчина худощавого телосложения (размер одежды – 46–48, размер обуви – 43).Предположительная давность останков – около года.Граждан, обладающих информацией, которая может помочь в установлении личности умершего, просят обратиться в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399 80 44 (круглосуточно).Фото: СК