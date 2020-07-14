В лесах с начала года произошло более 800 пожаров

В лесах, относящихся к ведению Минлесхоза, с начала года произошло более 800 пожаров. Их общая площадь превысила 6,5 тысячи гектаров. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.

– За прошедшие выходные произошло три случая возгораний, общая площадь – чуть меньше полгектара, – отметил Чернявский.

К слову, ранее в Минлесхозе акцентировали внимание на том, что основная масса пожаров случилась весной – более 500 случаев на площади почти в 6 тысяч гектаров. Больше всего пожаров и пройденной ими площади было зафиксировано в лесах Брестской и Гомельской областей соответственно.

Основная причина возникновения пожаров – нарушение гражданами требований посещения лесов.

Для предупреждения лесных пожаров Государственная лесная охрана проводит ряд профилактических мероприятий. Среди них – обустройство минерализованных полос и уход за ними, рейды. Кроме того, на территории лесного фонда установлено более 600 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оснащенных системами видеонаблюдения. Это позволяет обнаруживать пожары на ранней стадии и своевременно направлять в эти места группы для локализации и тушения.