В лесах нацпарка «Браславские озера» идет борьба с жуком-короедом

В Национальном парке «Браславские озера» продолжается борьба с жуком-короедом – одним из наиболее опасных стволовых вредителей Европы.





– За прошедший период 2020 года в рамках мероприятий по борьбе со стволовыми вредителями сосны проведены сплошные санитарные рубки на площади 15 га, территория пройдена выборочными санитарными рубками на 89 га, – проинформировали в природоохранном учреждении. – При этом заготовлено и реализовано 4,4 тысячи кубометров древесины.

Учитывая высокую мобильность и вредоносность короедных вредителей, в национальном парке проводится лесопатологический надзор, а также лесоэнтомологический мониторинг сосновых насаждений с помощью феромонных ловушек.

– Феромонный мониторинг за минувший год проведен на площади 12 га, – отметили специалисты. – Проведенные учеты жуков показали наличие невысокой численности вершинного короеда, и в 2020 году площадь феромонного мониторинга увеличилась до 30 га.

В нацпарке проинформировали, что в лесу очаги короедов могут возникать и затухать достаточно быстро, поскольку этот вредитель обладает высокой миграционной активностью. Особенно высока скорость образования короедников в период с апреля по сентябрь, когда происходит лет и размножение. Местами концентрации вредителя в это время становятся свежезаселенные деревья, а также порубочные остатки и лесоматериалы, полученные из них.

– Если на участке леса обнаружены деревья, заселенные вершинным короедом, их необходимо как можно быстрее вырубить, лесоматериалы, полученные из заселенной части ствола, окорить, переработать, а порубочные остатки переработать или сжечь, – констатировали специалисты. – К сожалению, сейчас другого способа эффективной борьбы с вершинным короедом, кроме вырубки заселенных деревьев, сжигания порубочных остатков, вывозки или химической обработки заготовленной древесины, нет. Складывается парадоксальная ситуация, когда вырубки леса, сплошные и выборочные, являются не вредом, а благом.

Лесоводы национального парка призывают любителей природы не беспокоиться о том, что в результате рубок леса станет меньше:

– На всех сплошнолесосечных вырубках своевременно создаются новые леса. Для этого в национальном парке имеется все необходимое. В Друйском лесном питомнике выращивается достаточное количество сеянцев сосны и других древесных пород. Весной и осенью ежегодно на очищенных от порубочных остатков лесосеках высаживаются сотни тысяч молодых деревьев. Кроме посадки сеянцев в арсенале лесоводов имеются такие способы лесовосстановления, как содействие естественному его возобновлению на тех участках, где другие способы неприемлемы. Этот процесс весьма длительный, и после проведения лесовосстановительных мероприятий лесоводы еще долгие годы будут ухаживать за молодыми посадками, прежде чем они станут лесом.

Специалисты подчеркивают: главная задача, стоящая сегодня перед лесоводами, – раннее обнаружение очагов короедного усыхания. Помощь специалистам может оказать и любой, кто посещает зеленые угодья. Заметив характерное поражение хвои в кроне сосны, нужно обязательно сообщить в ближайшее лесничество либо в отдел лесного хозяйства информацию о том, где замечены такие деревья.