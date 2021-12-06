В Лепельском районе водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места аварии

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Водитель Mercedes-Benz Vario сбил 48-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали. Установлено, что в его крови было более одного промилле алкоголя.Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам следует проявлять особую внимательность на дороге. Неблагоприятные погодные условия уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.