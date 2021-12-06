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  2. В Лепельском районе водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Лепельском районе водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места аварии

ДТП произошло ночью 5 декабря на 158-м км дороги M3 Минск – Витебск, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Водитель Mercedes-Benz Vario сбил 48-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали. Установлено, что в его крови было более одного промилле алкоголя. 

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам следует проявлять особую внимательность на дороге. Неблагоприятные погодные условия уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.
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