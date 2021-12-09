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В Лепельском районе при пожаре в квартире погиб мужчина

Трагедия произошла 8 декабря в деревне Заслоново, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.  


В 11:48 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома. По приезде подразделений наблюдалось задымление. В коридоре на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры 1953 года рождения. Его спасти не удалось.

Установлено, что мужчина – инвалид I группы по опорно-двигательному аппарату. 

По факту возгорания проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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