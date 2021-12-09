В Лепельском районе при пожаре в квартире погиб мужчина

В 11:48 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома. По приезде подразделений наблюдалось задымление. В коридоре на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры 1953 года рождения. Его спасти не удалось.Установлено, что мужчина – инвалид I группы по опорно-двигательному аппарату.По факту возгорания проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.