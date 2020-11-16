Сотрудникам центра оперативного управления МЧС Лепеля поступило сообщение о задымлении квартиры. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.
Инцидент произошел 16 ноября ночью в деревне Боровка Лепельского района.
По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление из трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Спасатели проникли внутрь жилого помещения и обнаружили на полу труп мужчины.
Им оказался хозяин квартиры 1990 года рождения. В квартире он проживал один.
Эвакуация жильцов не понадобилась.
В результате пожара в комнате повреждено имущество, в квартире закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
Фото: МЧС
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В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
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