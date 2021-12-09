В Лепельском районе очевидцы спасли двух провалившихся под лед рыбаков

Инцидент произошел на озере Боровно около деревни Жерствяники. Его подробности сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
– Сообщение о тонущих на озере Боровно вблизи деревни Жерствяники поступило сегодня в 10:36. До прибытия работников МЧС двум провалившимся под лед мужчинам помогли очевидцы. После осмотра прибывшими медиками пострадавших доставили в медучреждение с предварительным диагнозом "общее переохлаждение, – пояснили в ведомстве.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Фото МЧС