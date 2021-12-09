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  2. В Лепельском районе очевидцы спасли двух провалившихся под лед рыбаков

В Лепельском районе очевидцы спасли двух провалившихся под лед рыбаков

Инцидент произошел на озере Боровно около деревни Жерствяники. Его подробности сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
 – Сообщение о тонущих на озере Боровно вблизи деревни Жерствяники поступило сегодня в 10:36. До прибытия работников МЧС двум провалившимся под лед мужчинам помогли очевидцы. После осмотра прибывшими медиками пострадавших доставили в медучреждение с предварительным диагнозом "общее переохлаждение, – пояснили в ведомстве. 

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. 

Фото МЧС
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