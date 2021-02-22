В Лепеле сотрудники МЧС пришли на помощь мальчику, который упал в колодец.
Сообщение об инциденте поступило 21 февраля в 17.15. К месту происшествия выехали подразделения МЧС.
- Дети под присмотром родителей катались с горки на пустыре. Во время забавы мальчик 2011 г.р. угодил в пустой технологический колодец глубиной около трех метров. Ребенка достали с помощью лестницы-штурмовки,- сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС София Глинская.
На место происшествия также прибыли медики. Они осмотрели мальчика, он в госпитализации не нуждался.
МЧС
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В Лепеле спасли упавшего в колодец мальчика
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