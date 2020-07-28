В Лепеле парень неудачно прыгнул в реку с обрыва и попал в больницу

Инцидент произошел в пятницу 24 июля на берегу реки Улла в Лепеле, проинформировали в Следственном комитете.

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На реке отдыхала компания из четырех несовершеннолетних. «Парень, которому в этот день исполнилось 15 лет, решил нырнуть в реку с обрыва. Не рассчитав свои силы, молодой человек ударился о песчаный берег реки», - рассказали в СК.

Оказавшийся поблизости рыбак вызвал скорую помощь. Получивший травмы подросток был госпитализирован.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.