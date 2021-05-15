В Лепеле многодетные семьи заложили аллею

отметили в райисполкоме.Как сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, нынешней весной во многих регионах области проводились посадки семейных аллей. Так, в апреле жители поселка Ореховск Оршанского района заложили Парк семейных деревьев. В посадках приняли участие семейные пары, Оршанская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители БРСМ, жители Ореховского сельского совета. Аналогичная акция собрала горожан из Городка, высадивших в своем райцентре клены. Всего же за период проведения мероприятий по посадке деревьев и кустарников с начала года в северном регионе высадили 22,7 тыс. дерева и 2,8 тыс. кустарников.