В Лепеле многодетные семьи заложили аллею из туй и яблонь, сообщили корреспонденту «СБ» в Лепельском райисполкоме.
– Мероприятие, объединившее представителей более 10 многодетных семей, жителей и гостей города, состоялось на территории храма Рождества Христова. Именно сегодня здесь появилась семейная аллея из молоденьких саженцев туй и яблонь. Всего было посажено около 40 деревьев. «В прошлом году в деревне Заслоново также разбили семейную аллею из туй, которая стала украшением этого населенного пункта. Так что посадка семейных деревьев – добрая традиция района, – отметили в райисполкоме.
Как сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, нынешней весной во многих регионах области проводились посадки семейных аллей. Так, в апреле жители поселка Ореховск Оршанского района заложили Парк семейных деревьев. В посадках приняли участие семейные пары, Оршанская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители БРСМ, жители Ореховского сельского совета. Аналогичная акция собрала горожан из Городка, высадивших в своем райцентре клены. Всего же за период проведения мероприятий по посадке деревьев и кустарников с начала года в северном регионе высадили 22,7 тыс. дерева и 2,8 тыс. кустарников.
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В Лепеле многодетные семьи заложили аллею
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