В Ленинском районе Минска открылась шестая центральная районная поликлиника после капитального ремонта

В Ленинском районе Минска открылась шестая центральная районная клиническая поликлиника после капитального ремонта, который состоял из четырех этапов. Сегодня начинает работать новое крыло, где разместился урологический центр, отделение УЗИ, водные процедуры. До сегодняшнего дня клиника принимала пациентов, но не в полном объёме. План мощности 800 посещений в смену. По 24 направлениям медучреждение будет обслуживать людей.



Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что это событие долгожданное и приятное, которому предшествовала скрупулезная работа:



- Клиника оснащена самым современным оборудованием, реконструированы все помещения. Для жителей Ленинского района это хороший подарок к Новому году.



Руководство Управления капитального строительства Ленинского района, которое и отвечало за капитальный ремонт, передало символичный ключ главврачу 6-й поликлиники Елене Пуцило.



Хозяйка медучреждения Елена Пуцило не скрывает радости в связи с новосельем:



- Каждый из нас верит в чудеса. Нет слов, чтобы выразить восхищение. Даю слово, что будем отлично работать в этом здании.



Певица Жанет поздравила медколлектив с наступающим Новым годом, а также с тем, что работать им стало намного комфортнее. Значит, и здоровье у пациентов будет гораздо лучше.