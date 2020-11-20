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  2. В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе

В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе

Полиция раскрыла убийство жителя Ленинградской области, который получил смертельное ранение за адресованную пассажирам автобуса просьбу надеть защитную маску. Об этом сообщает РИА Новости.


Инцидент произошел вечером 17 ноября. 53-летний мужчина возвращался домой после корпоратива на маршрутном автобусе. Во время поездки он сделал замечание двоим пассажирам с просьбой надеть на себя защитные маски. Возник словесный конфликт, который перерос в драку. Выяснение отношений продолжилось уже на улице. В результате 53-летний мужчина получил ножевое ранение, от которого скончался на месте.  

Погибшим оказался житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. 

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина.  

– Ранее подозреваемый мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство").  

Фото: РИА Новости
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