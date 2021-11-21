В Лельчицком районе водитель с просроченным удостоверением пытался откупиться от сотрудника ГАИ взяткой

Инцидент произошел в деревне Краснобережье. 58-летний водитель автомобиля Volvo превысил скорость на 16 километров. Это не прошло незамеченным для сотрудников ГАИ. Они остановили легковушку. У водителя оказалось удостоверение с просроченным сроком действия - он закончился в марте нынешнего года. Мужчина продолжал ездить на автомобиле.



- Чтобы уладить неприятный инцидент, гражданин попытался дать взятку должностному лицу в размере 50 белорусских рублей, - рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева. - Милиционер не раз повторил нарушителю, что дача взятки должностному лицу – уголовно-наказуемое деяние и что в автомобиле ведeутся аудио и видеосъемка. Тот не реагировал. Деньги были положены в боковой карман пассажирской двери служебного транспортного средства. Инспектор сообщил об инциденте в ОДС РОВД.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка.