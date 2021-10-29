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  2. В Лельчицком районе столкнулись микроавтобус Mercedes и мотоблок – пострадали три человека

В Лельчицком районе столкнулись микроавтобус Mercedes и мотоблок – пострадали три человека

ДТП произошло на автодороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины в вечернее время. 


– Микроавтобус Mercedes под управлением 47-летнего водителя наехал на мотоблок, которым управлял 53-летний водитель. Транспортное средство шло попутно иномарке и в той же полосе, –рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Пострадал водитель мотоблока и две его пассажирки 25 и 49 лет. Всех троих с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Проводится расследование.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

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