В Лельчицком районе столкнулись микроавтобус Mercedes и мотоблок – пострадали три человека

ДТП произошло на автодороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины в вечернее время.





– Микроавтобус Mercedes под управлением 47-летнего водителя наехал на мотоблок, которым управлял 53-летний водитель. Транспортное средство шло попутно иномарке и в той же полосе, –рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Пострадал водитель мотоблока и две его пассажирки 25 и 49 лет. Всех троих с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Проводится расследование.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

