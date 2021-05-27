В Лельчицком районе при пожаре в жилом доме погибли два человека

Инцидент произошел 26 мая по ул. Первомайской в аг. Милошевичи. В 23:06 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома.Подробности случившегося рассказала sb.byВозгорание ликвидировано спасателями. В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены деревянного дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Лельчицкого СК, добавила Ксения Шингерей.