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В Лельчицком районе при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли при возгорании частного дома в Лельчицком районе. 


Инцидент произошел 26 мая по ул. Первомайской в аг. Милошевичи. В 23:06 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома. 

Подробности случившегося рассказала sb.by официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей: 

– При разборке обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили в комнате два сильно обгоревших тела. Личность погибших неизвестна. Однако установлено, что хозяйкой дома является гражданка 1953 года рождения. По адресу она проживала с двумя сыновьями 1978 г. р. и 1979 г. р. Кто именно погиб, выясняется. Кроме того, в день пожара за медицинской помощью обратилась гражданка 1973 г. р., которая на момент инцидента находилась в горящем доме и до прибытия спасателей самостоятельно вышла на улицу. Медицинские работники диагностировали у женщины термический ожог 90% тела, ожоговая болезнь. Она госпитализирована.

Возгорание ликвидировано спасателями. В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены деревянного дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Лельчицкого СК, добавила Ксения Шингерей. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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В Лельчицком районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
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