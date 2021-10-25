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  2. В Лельчицком районе пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть перед автомобилем – парень погиб

В Лельчицком районе пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть перед автомобилем – парень погиб

Трагедия произошла на автодороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины.


– По предварительной информации, 23-летний пешеход, находившийся на обочине трассы, неожиданно выбежал на проезжую часть перед автомобилем Volkswagen Crafter. Им управлял 44-летний водитель. Молодой человек получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии скончался, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Обстоятельства ДТП уточняются. За выходные сотрудниками Госавтоинспекции региона зарегистрировано 340 нарушений ПДД со стороны пешеходов.


Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

 

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