В Лельчицком районе пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть перед автомобилем – парень погиб

Трагедия произошла на автодороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины.





– По предварительной информации, 23-летний пешеход, находившийся на обочине трассы, неожиданно выбежал на проезжую часть перед автомобилем Volkswagen Crafter. Им управлял 44-летний водитель. Молодой человек получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии скончался, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Обстоятельства ДТП уточняются. За выходные сотрудниками Госавтоинспекции региона зарегистрировано 340 нарушений ПДД со стороны пешеходов.





Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

