В Лельчицком районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. В результате ДТП погибли парень и девушка, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
Вечером 16 мая ГАЗ ехал по дороге Боровое - Тартак - Руднище. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, затем в кювет, транспортное средство опрокинулось на крышу и угодило в мелиоративный канал, наполненный водой.
Утором следующего дня автомобиль обнаружили очевидцы: они и сообщили об этом в Госавтоинспекцию. В салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Лельчицком районе авто опрокинулось в мелиоративный канал - погибли два человека
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