В Лельчицком районе авто опрокинулось в мелиоративный канал - погибли два человека

Вечером 16 мая ГАЗ ехал по дороге Боровое - Тартак - Руднище. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, затем в кювет, транспортное средство опрокинулось на крышу и угодило в мелиоративный канал, наполненный водой.Утором следующего дня автомобиль обнаружили очевидцы: они и сообщили об этом в Госавтоинспекцию. В салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.По факту ДТП проводится проверка.Фото УВД Гомельского облисполкома