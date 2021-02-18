Трагедия произошла ночью. 87-летняя жительница городского поселка проснулась от сигналов автономного пожарного извещателя, направилась в соседнюю комнату, где спал сын. На кровати дымились пастельные принадлежности. Она потушила их и попыталась поднять 58-летнего сына. Тот был уже мертв.
Женщина вышла на улицу и позвонила в милицию. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они констатировали смерть человека. На нем были следы от горения одежды. Следствие ведет расследование.
– В качестве причины возгорания, приведшего к смерти одного из жильцов, рассматривается неосторожность его при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Лельчицах пожарный извещатель спас хозяйку в загоревшемся доме, но ее сын погиб
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