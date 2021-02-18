В Лельчицах пожарный извещатель спас хозяйку в загоревшемся доме, но ее сын погиб

Женщина вышла на улицу и позвонила в милицию. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они констатировали смерть человека. На нем были следы от горения одежды. Следствие ведет расследование.– сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.Фото МЧС