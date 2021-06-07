Происшествие произошло в шесть часов вечера на одной из главных улиц городского поселка.
– По предварительной информации, девочка на велосипеде находилась на пешеходной дорожке, внезапно решила переехать на противоположную сторону, не убедилась в безопасности маневра. В этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Volkswagen Pоlo под управлением 28-летнего водителя. Произошло столкновение. Девочка получила при падении травмы и была госпитализирована в районную больницу, – озвучила подробности ДТП и его последствия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Лельчицах иномарка сбила девятилетнюю девочку-велосипедистку
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.