В Лельчицах четверо местных жителей получили сроки за незаконный оборот наркотиков

Два парня 24 и 26 лет купили по Интернету дозу особо опасного психотропа, забрали ее из закладки в Мозыре, а затем вместе приняли наркотик. Манипуляции с запрещенным веществом стали достоянием правоохранительных органов. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.

Районным судом один осужден на 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, второй - на 2 года лишения свободы с отсрочкой применения в течение года.

Еще двое 32-летних жителей райцентра осуждены за выращивание конопли. Мужчины посеяли наркосодержащее растением в лесу и культивировали, затем собрали и хранили дома, пока к ним не пришли сотрудники наркоконтроля.

- Один «ботаник» получил 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, второй - 3,5 год ограничения без направления в исправучреждение открытого типа,- сообщают в УВД Гомельского облисполкома.



