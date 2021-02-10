В Латвии впервые зафиксирован случай высокопатогенного птичьего гриппа. Заболевание выявили у двух мертвых лебедей в Юрмале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).
– ПВС получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие высокопатогенного птичьего гриппа у двух мертвых лебедей, обнаруженных на пляже Дзинтари в Юрмале. Это первый случай птичьего гриппа в Латвии, – сообщает ведомство.
В связи с возникновением заболевания Министерство земледелия планирует ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всей Латвии, в том числе ограничения любых контактов домашних птиц с дикими.
– ПВС призывает латвийских птицеводов уже сейчас, до введения ограничений, не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы, – добавляет служба.
– Владельцы домашней птицы должны немедленно сообщать ПВС, если появляются признаки заболевания, – отмечает ведомство.
Фото: pixabay.com
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В Латвии впервые зафиксирован случай высокопатогенного птичьего гриппа
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