В Латвии установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

отмечается в сообщении центра контроля и профилактики заболеваний.Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.Отмечается, что 69 из скончавшихся не были привиты против коронавирусной инфекции либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии положительный результат теста на COVID-19 в стране получили 243 340 человек.В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.Комендантский час, который был введен в республике почти на месяц из-за тяжелой ситуации с COVID-19, закончился 15 ноября. Власти страны также сняли несколько ограничений для привитых, в частности, они смогут посещать торговые центры, парикмахерские и кафе. Для невакцинированных ограничения сохранятся, они смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости.