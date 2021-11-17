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  2. В Латвии установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Латвии установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Латвии от коронавирусной инфекции умерли семьдесят девять человек. Это рекордный показатель суточной смертности за все время пандемии, пишет РИА Новости.


– В Латвии за минувшие сутки выявлены 1501 новый случай COVID-19, получены сообщения о смерти 79 пациентов с коронавирусом, – отмечается в сообщении центра контроля и профилактики заболеваний.

Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.

Отмечается, что 69 из скончавшихся не были привиты против коронавирусной инфекции либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии положительный результат теста на COVID-19 в стране получили 243 340 человек.

В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Комендантский час, который был введен в республике почти на месяц из-за тяжелой ситуации с COVID-19, закончился 15 ноября. Власти страны также сняли несколько ограничений для привитых, в частности, они смогут посещать торговые центры, парикмахерские и кафе. Для невакцинированных ограничения сохранятся, они смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости.
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Фото: РЕЙТЕР
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