В Латвии сообщили о краже более 3 млн евро при укреплении границ

Речь идет о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на границе между Латвией и Россией, а также обустройства границы между Латвией и Беларусью.У бюро имеются подтверждения того факта, что представители предприятия с целью уменьшить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий. Вместе с тем сотрудники государственной пограничной службы и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало недостоверные данные о выполнении работ, не предъявили претензии о ненадлежащем выполнении договорных обязательств, а согласовали работы.Поэтому представители предприятия вместе с пограничниками и специалистом по технадзору, вероятно, украли из средств государственной пограничной службы по меньшей мере три миллиона евро.В настоящее время бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и попросило начать уголовное преследование в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных с возведением восточной границы.