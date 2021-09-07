В Латвии сообщили о краже более 3 млн евро при укреплении границ

Бюро внутренней безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия. Указанные лица подозреваются в краже по меньшей мере трех миллионов евро в рамках уголовного процесса о строительстве восточной границы, передает Delfi.
Речь идет о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на границе между Латвией и Россией, а также обустройства границы между Латвией и Беларусью.
У бюро имеются подтверждения того факта, что представители предприятия с целью уменьшить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий. Вместе с тем сотрудники государственной пограничной службы и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало недостоверные данные о выполнении работ, не предъявили претензии о ненадлежащем выполнении договорных обязательств, а согласовали работы.
Поэтому представители предприятия вместе с пограничниками и специалистом по технадзору, вероятно, украли из средств государственной пограничной службы по меньшей мере три миллиона евро.
В настоящее время бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и попросило начать уголовное преследование в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных с возведением восточной границы.