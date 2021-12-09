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  2. В Латвии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Латвии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Два случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции официально подтверждены в Латвии. Об этом рассказал руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин, пишет РИА Новости.


- Национальная референтная лаборатория при рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS) официально подтвердила первые два случая омикрон-штамма COVID-19, - отметил Сергей Никишин.

Он также добавил, что на проверке находится еще три подозрительных образца.

За все время диагноз COVID-19 в Латвии подтвердили у 259 215 пациентов. Общее число летальных исходов от заболевания составило 4 325. Вылечился после коронавируса 243 751 пациент.
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Фото: РЕЙТЕР
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