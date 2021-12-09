В Латвии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

- отметил Сергей Никишин.Он также добавил, что на проверке находится еще три подозрительных образца.За все время диагноз COVID-19 в Латвии подтвердили у 259 215 пациентов. Общее число летальных исходов от заболевания составило 4 325. Вылечился после коронавируса 243 751 пациент.