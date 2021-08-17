В Латвии незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям

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В поправках написано, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением и наказываться тюремным сроком до четырех лет. Ранее за это можно было получить два года., – подчеркнули в министерстве внутренних дел.Ранее власти Латвии из-за наплыва мигрантов приняли решение объявить с 11 августа по 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.