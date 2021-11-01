В Латвии нарушитель комендантского часа взорвал свой автомобиль и попытался угнать машину полицейских

В Гулбенском районе Латвии мужчина, нарушивший комендантский час, который введен в стране из-за распространения коронавируса, во время проверки автомобиля полицейскими взорвал свою машину и пытался угнать транспортное средство стражей порядка, пишет портал RuBaltic.Ru.
Отмечается, что ночью правоохранители заметили на дороге машину Volkswagen и остановили ее, чтобы выяснить, почему водитель покинул свое место жительства во время комендантского часа.
Когда сотрудники полиции подошли к транспортному средству для проверки, водитель подал документы через узкую щель в окне и сразу же закрыл его. Затем офицеры почувствовали запах газа: водитель устроил пожар в авто и взорвал газовый баллон. Автомобилиста выбросило из транспорта взрывной волной, а стражей порядка откинуло в сторону. Тогда нарушитель попытался воспользоваться ситуацией и угнать авто полицейских. Один из правоохранителей бросился на подозреваемого, но тот напал в ответ и пытался отобрать у него оружие. Офицеры вызвали подкрепление.
К месту происшествия прибыли также врачи и пожарные. Один из стражей порядка с тяжелыми травмами лица госпитализирован.
По данным полиции, действия мужчины были умышленными. Начато досудебное расследование. Если водителя признают виновным, ему грозит от 2 до 20 лет лишения свободы. Мужчина также получил штраф в размере 2 тыс. евро за нарушение комендантского часа.
Фото: pixabay.com