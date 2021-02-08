Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сегодня принял решение на год остановить трансляцию "Россия РТР" в Латвии, сообщает Delfi.
Скриншот YouTube-видео
Об этом написал в Twitter председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.
Решение вступит в силу 15 февраля.
«Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать», – высказался Аболиньш.
Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале. Были введены ограничения. Участники программы и ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич. Украину назвали террористическим государством, а ее экс-президента Петра Порошенко – террористом. При обсуждении ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.
Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года уже вводили трехмесячный запрет.
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В Латвии на год запретили телеканал "Россия РТР"
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