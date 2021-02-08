В Латвии на год запретили телеканал "Россия РТР"

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Об этом написал в Twitter председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.Решение вступит в силу 15 февраля.– высказался Аболиньш.Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале. Были введены ограничения. Участники программы и ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич. Украину назвали террористическим государством, а ее экс-президента Петра Порошенко – террористом. При обсуждении ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года уже вводили трехмесячный запрет.