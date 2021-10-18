В Латвии на четыре недели введут жесткий локдаун из-за вспышки COVID-19

Жесткий локдаун в Латвии введут на четыре недели с целью ограничить распространение коронавируса. Соответствующее решение 18 октября принял Совет по кризисному управлению, пишет ТАСС.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, в течение какого срока будут действовать жесткие ограничения: с 21 октября по 15 ноября. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.
Кариньш отметил, что решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией против COVID-19. Он также добавил, что система здравоохранения страны находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. «Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», – сказал Кариньш.
Глава министерства здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс рассказал, какие конкретно ограничения будут действовать в стране в период локдауна. Он пояснил, что временно закроются все магазины, за исключением тех, где продают товары первой необходимости, будут доступны только самые необходимые услуги. Также в Латвии намерены ввести комендантский час с 20:00 до 5:00.
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