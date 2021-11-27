В лагере беженцев создана инициативная группа по распределению гуманитарной помощи

В лагере беженцев в ТЛЦ люди пытаются наладить быть не только при помощи работников Красного Креста, МЧС и волонтеров, но и самостоятельно. Недавно здесь создали так называемую инициативную группу, которую возглавил курд Бахадин. Мужчина по собственной инициативе взял на себя ответственность за распределение вещей, которые привозят в качестве гуманитарной помощи, формирование списков необходимого.
- Проблема в том, что иногда кто-то может взять по несколько пар обуви или курток, а другим не достается ничего, - объясняет свою активную позицию беженец. -- Поэтому решил помогать каждому поучить комплект одежды. Приехал сюда один, без семьи. Для себя ничего не нужно. Но волнуюсь за каждого человека, вне зависимости от страны, из которой он прибыл, независимо от цвета кожи. Один раз был случай, когда женщина взяла один ботинок, а мужчина -- другой. В итоге оба остались без обуви. Также мы будем аккумулировать и доносить возникающие проблемы как можно более оперативно и слаженно.
К слову, для обеспечения беженцев продуктами питания и одеждой возле ТЛЦ работают три автолавки, продолжают работать волонтерские организации, практически ежечасно прибывает новая партия гуманитарного груза.