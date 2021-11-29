В лагере беженцев утренняя раздача еды

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Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации БСЖ, рассказала, что сегодня, как и всегда, в палатке для раздачи еды беженцам работают волонтеры Белорусского союза женщин. В этот понедельник помогает беженцам актив Новогрудской районной БСЖ., – рассказала Ирина Степаненко. –Видео: Светлана Исаенок, Николай Мачекин