SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В лагере беженцев утренняя раздача еды

В лагере беженцев утренняя раздача еды

В лагере беженцев утренняя раздача еды и предметов личной гигиены, в том числе средств индивидуальной защиты. 


Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации БСЖ, рассказала, что сегодня, как и всегда, в палатке для раздачи еды беженцам работают волонтеры Белорусского союза женщин. В этот понедельник помогает беженцам актив Новогрудской районной БСЖ. 

–Мы раздаем молоко, которое они берут по желанию, яблоки, детское молоко и питание, соки разных видов и творожный десерт марки "Крепость здоровья" с сушеным ананасом, маком и ароматом ванили. Все продукты предоставлены в рамках оказания гуманитарной помощи беженцам со стороны белорусских общественных организаций, – рассказала Ирина Степаненко. – Из рук волонтеров беженцы также получают подгузники для детей, защитные маски и другие предметы личной гигиены.






Подписаться


Подписаться


Подписаться

Подписаться


Видео: Светлана Исаенок, Николай Мачекин
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы