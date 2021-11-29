В лагере беженцев утренняя раздача еды и предметов личной гигиены, в том числе средств индивидуальной защиты.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации БСЖ, рассказала, что сегодня, как и всегда, в палатке для раздачи еды беженцам работают волонтеры Белорусского союза женщин. В этот понедельник помогает беженцам актив Новогрудской районной БСЖ.
–Мы раздаем молоко, которое они берут по желанию, яблоки, детское молоко и питание, соки разных видов и творожный десерт марки "Крепость здоровья" с сушеным ананасом, маком и ароматом ванили. Все продукты предоставлены в рамках оказания гуманитарной помощи беженцам со стороны белорусских общественных организаций, – рассказала Ирина Степаненко. – Из рук волонтеров беженцы также получают подгузники для детей, защитные маски и другие предметы личной гигиены.
Видео: Светлана Исаенок, Николай Мачекин