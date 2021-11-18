Главная В лагере беженцев начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта Опубликовано: 18.11.2021 13:25:09 492 В лагере беженцев начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта В логистическом центре "Брузги" начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Светлана ИСАЕНОК Написать автору Версия для печати Новости и статьи