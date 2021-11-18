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  2. В лагере беженцев начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта

В лагере беженцев начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта

В логистическом центре "Брузги" начала работать автолавка. Ожидается открытие и передвижного обменного пункта. 

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