В лагерь беженцев привезли гуманитарную помощь от священников Гродненской области

Секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Анатолий Герасимук, общаясь с журналистами, рассказал, что, собирая помощь для беженцев, в основном ориентировались на деток:
- Поэтому привезли 600 пакетов. В них яблоки, вафли, печенье, шоколад. Очень переживаем за ситуацию на границе. Владыка Гурий всегда говорил о том, что лучше тысячу раз оказать помощь, нежели один раз оказаться в тяжелой ситуации самому просить у кого-то подаяние. Поэтому силами нашей небольшой епархии мы пытаемся оказать посильную помощь.