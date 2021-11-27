SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В лагерь беженцев привезли гуманитарную помощь от священников Гродненской области

В лагерь беженцев привезли гуманитарную помощь от священников Гродненской области

Секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Анатолий Герасимук, общаясь с журналистами, рассказал, что, собирая помощь для беженцев, в основном ориентировались на деток:

- Поэтому привезли 600 пакетов. В них яблоки, вафли, печенье, шоколад. Очень переживаем за ситуацию на границе. Владыка Гурий всегда говорил о том, что лучше тысячу раз оказать помощь, нежели один раз оказаться в тяжелой ситуации самому просить у кого-то подаяние. Поэтому силами нашей небольшой епархии мы пытаемся оказать посильную помощь.

Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы