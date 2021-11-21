Главная В лагерь беженцев привезли горячие обеды Опубликовано: 21.11.2021 14:44:00 2401 В лагерь беженцев привезли горячие обеды В лагерь беженцев привезли горячие обеды. Подробности - в видео. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи