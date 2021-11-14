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В лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли очередную партию гуманитарной помощи

В лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли очередную партию гуманитарной помощи. Напомню, белорусы делают это каждый день. 

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Любопытный эпизод: одна машина с грузом застряла, ее толкает весь лагерь. 

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