Главная В лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли очередную партию гуманитарной помощи Опубликовано: 14.11.2021 13:28:55 1043 В лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли очередную партию гуманитарной помощи В лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли очередную партию гуманитарной помощи. Напомню, белорусы делают это каждый день. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Любопытный эпизод: одна машина с грузом застряла, ее толкает весь лагерь. Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Версия для печати Новости и статьи