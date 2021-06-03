Семь замерших беременностей, тринадцать выкидышей – даже после таких проблем женщины становятся мамами. И все благодаря ДНК-диагностике, которую проводят в лаборатории генетики человека Национальной академии наук.
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Комплекс из 25 генов, ассоциированных с невынашиванием беременности, предлагают исследовать в Национальной академии наук женщинам, которые столкнулись с выкидышами или гибелью плода. Выполняется анализ генов, связанных с нарушениями нормального физиологического течения беременности, невынашиванием, фетоплацентарной недостаточностью, преэклампсией – поздними гестозами.
ДНК-тестирование генетической предрасположенности к невынашиванию беременности всегда было самой востребованной услугой в лаборатории, ведь генетический паспорт позволяет проводить профилактику или лечение патологии, которая препятствует материнству.
– Опрос 2 тысяч женщин с привычными выкидышами и выявленным высоким генетическим риском потери беременности показал, что 86,6% из них успешно родили детей после соответствующего лечения, – рассказывает доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Национальной академии наук Ирма Моссэ. – Раньше мы в результате анализа просто делали вывод, что риск несколько повышен, повышен или существенно повышен. Это были приблизительные данные. А недавно в ходе научного проекта разработали технологию, которая дает возможность определить количественный риск невынашивания беременности. Более 80 процентов женщин, страдавших от невозможности выносить ребенка, родили здоровых детей.
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В лаборатории генетики человека НАН внедрили уникальную технологию количественной оценки генетического риска невынашивания беременности
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