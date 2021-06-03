В лаборатории генетики человека НАН внедрили уникальную технологию количественной оценки генетического риска невынашивания беременности

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Комплекс из 25 генов, ассоциированных с невынашиванием беременности, предлагают исследовать в Национальной академии наук женщинам, которые столкнулись с выкидышами или гибелью плода. Выполняется анализ генов, связанных с нарушениями нормального физиологического течения беременности, невынашиванием, фетоплацентарной недостаточностью, преэклампсией – поздними гестозами.ДНК-тестирование генетической предрасположенности к невынашиванию беременности всегда было самой востребованной услугой в лаборатории, ведь генетический паспорт позволяет проводить профилактику или лечение патологии, которая препятствует материнству., – рассказывает