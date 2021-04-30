Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена. Об этом информирует агентство 24.kg.
Фото: пресс-служба УВД Баткенской области
Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что техника и тяжелое вооружение с огневых позиций передислоцируются на исходное положение.
– Обстановка стабилизируется, однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы, – подчеркнул Суваналиев.
Он также отметил, что военные Таджикистана убрали бульдозеры из села Арка в Лейлекском районе.
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В Кыргызстане заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном
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