В Кыргызстане заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном

Фото: пресс-служба УВД Баткенской области

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что техника и тяжелое вооружение с огневых позиций передислоцируются на исходное положение., – подчеркнул Суваналиев.Он также отметил, что военные Таджикистана убрали бульдозеры из села Арка в Лейлекском районе.