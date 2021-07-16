Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали члена одной из международных террористических организаций, который хотел осуществить террористический акт в республике, информирует ТАСС.
– ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий нейтрализована деятельность гражданина Кыргызской Республики, прибывшего из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта в республике, – уточняется в информации пресс-центра ГКНБ.
В настоящий момент спецслужбам страны известно, что подозреваемый "проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях" в Афганистане.
Фото: РИА Новости
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В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта
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