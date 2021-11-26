В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти

В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов" были получены данные о группе лиц, планирующих "организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти".По данному факту уже начато досудебное расследование по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" Уголовного кодекса республики.В пресс-службе ГКНБ рассказали, что в результате санкционированных следственным судьей специальных следственно-оперативных действий получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники.Подозреваемые, имена и фамилии которых пока не раскрываются, после оглашения итогов парламентских выборов, "рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы", планировали организовать массовые акции протеста на территории Бишкека. А также намеревались спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.В рамках данного дела задержаны 15 человек. В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены преступной группы.Выборы в парламент Кыргызстана назначены на 28 ноября.