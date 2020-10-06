Об этом сообщают представители компаний и пользователи соцсетей, пишет 24.kg.
Фото носит иллюстративный характер
Речь идет о месторождениях Джеруй, Джамгыр и Терексай. На первом несколько неизвестных разграбили склад и подожгли золотоизвлекательную фабрику. На второе напали местные жители; два сотрудника месторождения забаррикадировались внутри. С третьего выгнали всех работников.
Также сообщается, что золотодобывающая компания «Кичи-Чаарат» уже выставила охрану на предприятии.
Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана комментариев касательно произошедшего не дал.
4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа страны прошли 4 партии из 16 участвовавших в выборах. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан». Вечером в понедельник в Бишкеке развернулись массовые протесты несогласных с результатами граждан. Утром 6 октября ЦИК страны признал итоги выборов недействительными.
Фото: pixabay.com
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В Кыргызстане митингующие захватили несколько золоторудных месторождений
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