В квартире в центре Москвы найдено тело девушки с множественными травмами

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ТАСС

, – сообщила собеседница информационного агентства.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется розыск причастного к преступлению.Мать молодого человека, с которым встречалась погибшая девушка, рассказала, что молодые люди не конфликтовали, пара планировала вступить в брак 8 августа.