Тело девушки найдено в квартире в центре российской столицы. Об этом проинформировала представитель Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
"Вечером 21 июля в квартире жилого дома по Колпачному переулку обнаружено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области головы, туловища и конечностей", – сообщила собеседница информационного агентства.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется розыск причастного к преступлению.
Мать молодого человека, с которым встречалась погибшая девушка, рассказала, что молодые люди не конфликтовали, пара планировала вступить в брак 8 августа.
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В квартире в центре Москвы найдено тело девушки с множественными травмами
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