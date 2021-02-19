В поле зрения правоохранителей попал 35-летний брестчанин, маркетолог одного из предприятий города. Так, во время осмотра его съемной квартиры на столе обнаружены две небольшие горстки порошкообразного вещества белого цвета. Рядом лежали пластиковая карта и полимерная трубка. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В этой же комнате было обнаружено еще 8 свертков с порошкообразным кристаллизированным веществом белого цвета, 8 свертков черного цвета с измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета, а также приспособление для курения марихуаны с нагаром внутри и остатками наркосодержащего вещества. Наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере изъяты. Мужчина пояснил, что они принадлежат ему. Ранее фигурант в поле зрения милиции не попадал.
Изъятые наркотические средства и психотропные вещества направлены на экспертизу в управление ГКСЭ по Брестской области.
Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
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В квартире у брестчанина милиция обнаружила 16 свертков с наркотическим веществом
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