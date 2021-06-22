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  2. В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей

В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей

Социальных работников в Кузбассе, отказавшихся от добровольной прививки против COVID-19, отстранили от выполнения обязанностей.  При этом отмечается, что около 96% сотрудников соцучреждений получили вакцину против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


– Человек непривитый не может оказывать безопасные услуги пожилому гражданину. Из того персонала, кто предоставляет [социальные] услуги гражданам, у нас 12 человек категорически отказались прививаться, на сегодняшний день они отстранены от работы, из них четыре человека написали заявление [об увольнении], а восемь человек пересматривают свое решение. Персонал, который работает в домах-интернатах и предоставляет им услуги, на 96% вакцинирован уже, –  уточнила министр социальной защиты населения региона Елена Воронина.

По ее словам, в настоящий момент активно прививают граждан из группы риска. Инъекции получили более 95% постояльцев домов престарелых и инвалидов за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Вместе с тем соцработники также осуществляют уход за более чем 38,8 тыс. человек на дому. Среди них вакцинированы примерно 44%.

Елена Воронина добавила, что подобные требования предъявляют к работникам, поскольку они не могут безопасно выполнять свои обязанности без прививки.
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