Социальных работников в Кузбассе, отказавшихся от добровольной прививки против COVID-19, отстранили от выполнения обязанностей. При этом отмечается, что около 96% сотрудников соцучреждений получили вакцину против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– Человек непривитый не может оказывать безопасные услуги пожилому гражданину. Из того персонала, кто предоставляет [социальные] услуги гражданам, у нас 12 человек категорически отказались прививаться, на сегодняшний день они отстранены от работы, из них четыре человека написали заявление [об увольнении], а восемь человек пересматривают свое решение. Персонал, который работает в домах-интернатах и предоставляет им услуги, на 96% вакцинирован уже, – уточнила министр социальной защиты населения региона Елена Воронина.
По ее словам, в настоящий момент активно прививают граждан из группы риска. Инъекции получили более 95% постояльцев домов престарелых и инвалидов за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Вместе с тем соцработники также осуществляют уход за более чем 38,8 тыс. человек на дому. Среди них вакцинированы примерно 44%.
Елена Воронина добавила, что подобные требования предъявляют к работникам, поскольку они не могут безопасно выполнять свои обязанности без прививки.
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В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей
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