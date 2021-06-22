В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей

уточнилаПо ее словам, в настоящий момент активно прививают граждан из группы риска. Инъекции получили более 95% постояльцев домов престарелых и инвалидов за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Вместе с тем соцработники также осуществляют уход за более чем 38,8 тыс. человек на дому. Среди них вакцинированы примерно 44%.Елена Воронина добавила, что подобные требования предъявляют к работникам, поскольку они не могут безопасно выполнять свои обязанности без прививки.