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  2. В Кузбассе из-за задымления в шахте эвакуировали 55 горняков

В Кузбассе из-за задымления в шахте эвакуировали 55 горняков

Из шахты "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области после сигнала о задымлении эвакуировали 55 горняков. Рабочие покинули забой самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась, передает ТАСС.


– Да, [шахтеры] эвакуированы, на стволе (горной выработке. – Прим. ТАСС) есть задымление, причины устанавливаются, – подтвердил информацию официальный представитель министерства угольной промышленности Кузбасса.

Ранее источник в экстренных службах региона заявлял, что на шахте "Байкаимская" произошло задымление.

– Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась, – отметил собеседник ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе компании "Кузбассразрезуголь", добыча и проходка на шахте "Байкаимская" в Кемеровской области приостановлены до выяснения причин происшествия.

– Все работы на шахте приостановлены, пока не будут выяснены причины. На данный момент идет обследование выработки для установления причин возгорания. По предварительной информации, произошло нагревание в ранее отработанном блоке лавы, – отметили в пресс-службе.

Согласно информации компании, один из сотрудников предприятия примерно в 06:45 (02:45 по минскому времени) почувствовал запах гари и обнаружил задымление во фланговом вентиляционном стволе, после этого были приняты меры реагирования, организована эвакуация работников из шахты.

Фото: РИА Новости
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