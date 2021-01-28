Некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами обнаружили археологи под Севастополем, сообщает РИА Новости.
– Открытие сделано при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических работ, – отметили в пресс-службе Института археологии РАН.
Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли нетронутые каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным отверстием для жертвенной пищи.
–В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. Сегодня это самая значительная коллекция надгробий, полученная при раскопках позднескифских могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий, – пояснили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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В Крыму нашли некрополь римского времени
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