В Крупском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение. Такой информацией поделились в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Фото: БЕЛТА
Сегодня 5 мая с 20.00 до 22.00 на 465-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России вблизи деревни Плавучее Галое Крупского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, случившегося ранее.
В связи с этим движение всех транспортов на данном участке будет временно ограничено в направлении России на обоих полосах движения, в направлении Минска - на крайней левой (второй) полосе.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение
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