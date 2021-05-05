В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение

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Сегодня 5 мая с 20.00 до 22.00 на 465-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России вблизи деревни Плавучее Галое Крупского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, случившегося ранее.В связи с этим движение всех транспортов на данном участке будет временно ограничено в направлении России на обоих полосах движения, в направлении Минска - на крайней левой (второй) полосе.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.