В Крупках 28 декабря произошел прорыв водопровода, в результате чего без холодной воды остались 18 многоквартирных и 100 частных домов, пишет БЕЛТА.
– В 11:00 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул. Тимковичской, 15. Без холодного водоснабжения оставались 18 многоквартирных и 100 частных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии оперативно устранили, и уже в 14:30 в дома начала поступать холодная вода.
Фото: pixabay.com
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В Крупках из-за аварии холодная вода не поступала в 18 многоквартирных и 100 частных домов
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